Ministry of Defence Recruitment 2022: 10वीं, 12वीं के लिए रक्षा मंत्रालय में इन पदों पर आवेदन करने के बचे हैं चंद दिन, जल्द करें आवेदन, होगी अच्छी सैलरी 

Ministry of Defence Recruitment 2022: डिफेंस मिनिस्ट्री (Ministry of Defence) में नौकरी (Sarkari Naukri) पाने का सुनहरा अवसर है. इसके (Ministry of Defence Recruitment 2022) लिए डिफेंस मिनिस्ट्री, एम्बार्केशन मुख्यालय कोलकाता ने टैली क्लर्क, MTS, कुक और हाउसकीपर के पदों (Ministry of Defence Recruitment 2022) पर आवेदन करने के लिए केवल 3 दिन बचे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो अभी तक इन पदों (Ministry of Defence Recruitment 2022) के लिए अप्लाई नहीं किए हैं, वे Ministry of Defence की आधिकारिक वेबसाइट indianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इन पदों (Ministry of Defence Recruitment 2022) के लिए अप्लाई करने की अंतिम डेट 26 फरवरी 2022 है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://indianarmy.nic.in/ के जरिए भी इन पदों (Ministry of Defence Recruitment 2022) के लिए अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक Ministry of Defence Recruitment 2022 पर क्लिक करके भी आधिकारिक नोटिफिकेशन Ministry of Defence Recruitment 2022 को चेक कर सकते हैं. इस भर्ती (Ministry of Defence Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 13 पद भरे जाएंगे.

Ministry of Defence Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ

आवेदन करने की अंतिम तिथि – 26 फरवरी 2022

Ministry of Defence Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

कुल पद – 13

टैली क्लर्क – 2 पद

कुक – 3 पद

एमटीएस (वॉचमैन) – 4 पद

एमटीएस (सफाईवाला) – 3 पद

हाउसकीपर – 1 पद

Ministry of Defence Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

टैली क्लर्क- उम्मीदवारों के पास 12वीं/HSC पास या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए.

कुक – कक्षा 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए.

एमटीएस (चौकीदार) – उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए.

हाउसकीपर – कक्षा 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए.

Ministry of Defence Recruitment 2022 के लिए आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयुसीमा 18 से 25 वर्ष (सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट होगी) के बीच होनी चाहिए.

Ministry of Defence Recruitment 2022 के लिए वेतन

टैली क्लर्क – पे मैट्रिक्स लेवल 2

रसोइया – पे मैट्रिक्स लेवल 1

MTS (चौकीदार) – पे मैट्रिक्स लेवल 1

MTS (सफाईवाला) – पे मैट्रिक्स लेवल 2

हाउसकीपर – पे मैट्रिक्स लेवल 1

