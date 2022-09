Sarkari Naukri: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में इन पदों पर बिना परीक्षा नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 78000 होगी सैलरी

Ministry of Earth Sciences Recruitment 2022: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences) के तहत भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने प्रोजेक्ट साइंटिस्ट I, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट II, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट III, रिसर्च एसोसिएट, JRF / SRF और अन्य सहित पदों (Ministry of Earth Sciences Recruitment 2022) को भरने के लिए आवेदन आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (Ministry of Earth Sciences Recruitment 2022) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे Ministry of Earth Sciences की आधिकारिक वेबसाइट moes.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (Ministry of Earth Sciences Recruitment 2022) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://www.moes.gov.in/ पर क्लिक करके भी इन पदों (Ministry of Earth Sciences Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक Ministry of Earth Sciences Recruitment 2022 Notification PDF के जरिए भी आधिकारिक नोटिफिकेशन (Ministry of Earth Sciences Recruitment 2022) को चेक कर सकते हैं. इस भर्ती (Ministry of Earth Sciences Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 165 पदों को भरा जाएगा.



Ministry of Earth Sciences Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथि

आवेदन करने की अंतिम तिथि- 09 अक्टूबर 2022

Ministry of Earth Sciences Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

परियोजना वैज्ञानिक III (मौसम और जलवायु सेवाएं) -01

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट II (मौसम और जलवायु सेवाएं) -06

परियोजना वैज्ञानिक I (मौसम और जलवायु सेवाएं)-10

परियोजना वैज्ञानिक III (मौसम और जलवायु सेवाएं) -03

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट II (मौसम और जलवायु सेवाएं) -05

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट II (मौसम और जलवायु सेवाएं) -02

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट III (मौसम और जलवायु सेवाएं) -08

परियोजना वैज्ञानिक II (पूर्वानुमान प्रणाली का उन्नयन) -02

परियोजना वैज्ञानिक II (पूर्वानुमान प्रणाली का उन्नयन) -01

परियोजना वैज्ञानिक I (पूर्वानुमान प्रणाली का उन्नयन) -02

परियोजना वैज्ञानिक I (पूर्वानुमान प्रणाली का उन्नयन) -01

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट III (वायुमंडलीय प्रेक्षण नेटवर्क) -01

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट III (वायुमंडलीय प्रेक्षण नेटवर्क) -02

परियोजना वैज्ञानिक I (वायुमंडलीय प्रेक्षण नेटवर्क) -03

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट I (वायुमंडलीय प्रेक्षण नेटवर्क) -02

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट I (वायुमंडलीय प्रेक्षण नेटवर्क) -02

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट I (एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क) -01

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट I (वायुमंडलीय प्रेक्षण नेटवर्क) -02

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट- II (मानसून मिशन III) -02

परियोजना वैज्ञानिक- I (मानसून मिशन III) -03

रिसर्च एसोसिएट/(मौसम और जलवायु सेवाएं)-22

रिसर्च एसोसिएट/(मौसम और जलवायु सेवाएं)-08

रिसर्च एसोसिएट/(एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क)-02

रिसर्च एसोसिएट/(एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क)-02

जेआरएफ/एसआरएफ (मौसम और जलवायु सेवाएं)-20

जेआरएफ/एसआरएफ (मौसम और जलवायु सेवाएं)-08

जेआरएफ/एसआरएफ (मौसम और जलवायु सेवाएं)-10

जेआरएफ/एसआरएफ (पूर्वानुमान प्रणाली का उन्नयन) -08

जेआरएफ/एसआरएफ (पूर्वानुमान प्रणाली का उन्नयन)-10

जेआरएफ/एसआरएफ (वायुमंडलीय प्रेक्षण नेटवर्क)

-03

जेआरएफ/एसआरएफ (वायुमंडलीय प्रेक्षण-04 .)

जेआरएफ/एसआरएफ (वायुमंडलीय प्रेक्षण नेटवर्क)-01

जेआरएफ/एसआरएफ (वायुमंडलीय प्रेक्षण नेटवर्क)-04

Ministry of Earth Sciences Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट III (मौसम और जलवायु सेवाएं) – 60% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से मौसम विज्ञान / कृषि भौतिकी में M.Sc या B.Tech की डिग्री होनी चाहिए.

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट II (मौसम और जलवायु सेवाएं) – 60% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कृषि मौसम विज्ञान / कृषि भौतिकी बी / रिमोट सेंसिंग और जीआईएस या समकक्ष / कंप्यूटर साइंस में M.Sc या B.E/B.Tech की डिग्री होनी चाहिए.

Ministry of Earth Sciences Recruitment 2022 के लिए वेतन

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट III (मौसम और जलवायु सेवाएं) – 78000 / – प्लस एचआरए, प्रदर्शन समीक्षा के अधीन हर 2 साल के अनुभव के लिए 5% की वृद्धि.

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट II (मौसम और जलवायु सेवाएं) – 67000 / – प्लस एचआरए, प्रदर्शन समीक्षा के अधीन हर 2 साल के अनुभव के लिए 5% की वृद्धि.

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट I (मौसम और जलवायु सेवाएं) – 56000 / – प्लस एचआरए, प्रदर्शन समीक्षा के अधीन हर 2 साल के अनुभव के लिए 5% की वृद्धि.

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट III (मौसम और जलवायु सेवाएं)-रु.78000/- प्लस एचआरए, प्रदर्शन समीक्षा के अधीन हर 2 साल के अनुभव के लिए 5% की वृद्धि.

