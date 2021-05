MPCJ Result 2021 : मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी, इतना रहा कटऑफ

नई दिल्ली. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सिविल जज क्लास-2 (एंट्री लेवल) ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा 2019 (फेज-II) का रिजल्ट, कटऑफ और फाइनल आंसर-की जारी कर दी है. इसकी परीक्षा 20 मार्च 2021 को हुई थी. परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट mphc.gov.in पर जाकर कटऑफ देखने के साथ आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं. सिविल जज भर्ती प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा देंगे. इन अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी को लिफाफे में बंद करके- एग्जाम सेल, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जबलपुर, पिन- 482001 पते पर डाक के जरिए नौ जुलाई 2021 तक भेजना है. आवेदन फॉर्म डायरेक्ट जाकर भी जमा किया जा सकता है. आवेदन फॉर्म के लिफाफे के ऊपर पद का नाम जरूर लिखें.कुल कटऑफ- 252सामान्य वर्ग- 115ओबीसी- 105एससी- 88एसटी- 82मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती प्रारंभिक परीक्षा में कुल 1942 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पास हुए हैं. इसमें सामान्य वर्ग की 102 सीटों के मुकाबले 1134 अभ्यर्थी, ओबीसी की 29 सीटों के मुकाबले 314 अभ्यर्थी, एससी की 33 सीटों के मुकाबले 337 और एसटी की 88 सीटों के मुकाबले 159 अभ्यर्थी पास हुए हैं. अभ्यर्थियों के अंक भी पांच दिनों के भीतर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे.- सबसे पहले एमपी हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in पर जाएं- अब होम पेज पर ‘RESULT OF ONLINE PRELIMS OF M.P.CIVIL JUDGE CLASS-II(ENTRY LEVEL) EXAM-2019 (PHASE-II) ALONGWITH APPLICATION FORM FOR MAINS EXAM’ लिंक पर क्लिक करें- अब रिजल्ट की पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी- इसमें अपना नाम सर्च कर सकते हैं