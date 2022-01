MPSC Recruitment 2021: 900 से अधिक पदों पर आवेदन का आखिरी मौका कल, 19 से 38 साल के अभ्यर्थी करें अप्लाई

नई दिल्ली. MPSC Recruitment 2021: सरकारी नौकरी की तलाश कर युवा अभ्यर्थियों के पास सुनहरा मौका है. दरअसल, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से ग्रुप सी के अंतर्गत खाली पड़े पदों को भरने के लिए बंपर वैकेंसी निकाली गई है. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है. कुल खाली पदों की संख्या 900 है. ऐसे में नौकरी की इच्छा और योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है लास्ट डेट यानी 11 जनवरी के पहले आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर विजिट करके आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें. इन पदों को भरने के लिए प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 3 अप्रैल 2022 को किया जाएगा.

इसके बाद प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मेंस परीक्षा का आयोजन 6 अगस्त 2022 को किया जाएगा. जबकि क्लर्क और टाइपिस्ट पदों के लिए मेन परीक्षा 13 अगस्त 2022 को आयोजित की जाएगी. आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र 19 से 38 साल के बीच होनी चाहिए. हालांकि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अधिक जानकारी के लिए समय-समय आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें.

MPSC Recruitment 2021: वैकेंसी डिटेल

इंड्रस्टी इंस्पेक्टर (MPSC Industry Inspector) – 103 पद

डिप्टी इंस्पेक्टर (MPSC Deputy Inspector) – 114 पद

टेक्निकल असिस्टेंट (Technical assistant) – 14 पद

टैक्स असिस्टेंट (Tax assistant) – 117 पद

क्लर्क टाइपिस्ट मराठी (Clerk-Typist, Marathi) – 473 पद

क्लर्क टाइपिस्ट इंग्लिश (Clerk-Typist, English) – 79

आधिकारिक नोटिफिकेशन यहां देखें

MPSC Recruitment 2021: आवेदन प्रक्रिया

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- mpsc.gov.in पर जाएं.

यहां होम पेज पर Online Application Portal के लिंक पर जाएं.

online applications to fill 900 vacancies for various Group C के लिंक पर जाएं.

यहां Apply Online के लिंक पर क्लिक करें.

अब डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन करें.

सबसे आखिरी में आवेदन फॉर्म भरें.

