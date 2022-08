NHM UP Sarkari Naukri: आपके पास है ये डिग्री, तो यूपी हेल्थ विभाग में मिलेगी नौकरी, 34000 से अधिक होगी सैलरी 

NHM UP Recruitment 2022: यूपी स्वास्थ्य विभाग (UP Health Department) में नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. इसके (NHM UP Recruitment 2022) लिए नेशनल हेल्थ मिशन, उत्तर प्रदेश (NHM UP) ने कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों (NHM UP Recruitment 2022) पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (NHM UP Recruitment 2022) के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे NHM UP की आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इन पदों (NHM UP Recruitment 2022) के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक upnrhm.gov.in के जरिए भी इन पदों (NHM UP Recruitment 2022) के लिए अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक NHM UP CHO Recruitment 2022 Notification PDF पर क्लिक करके भी आधिकारिक नोटिफिकेशन (NHM UP Recruitment 2022) चेक कर सकते हैं. यह भर्ती (NHM UP Recruitment 2022) कॉन्ट्रैक्चुअल आधारित है. इस भर्ती (NHM UP Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 5505 पद भरे जाएंगे.

NHM UP Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि – 20 जुलाई 2022

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि – 09 अगस्त 2022

NHM UP Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

कुल रिक्तियां – 5505

यूआर – 2202

ईडब्ल्यूएस- 550

ओबीसी – 1486

अनुसूचित जाति – 1157

एसटी – 110

NHM UP Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM)-RNRM या B.Sc. नर्सिंग या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए.

NHM UP Recruitment 2022 के लिए आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयुसीमा 35 वर्ष होनी चाहिए.

NHM UP Recruitment 2022 के लिए आवेदन शुल्क

उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा.

NHM UP Recruitment 2022 के लिए वेतन

स्टाइपेंड – रु. 10,000/- प्रति माह प्रशिक्षण अवधि के दौरान स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा, जिसमें बोर्डिंग और लॉजिंग भत्ते शामिल हैं.

वेतन – अधिकतम रु. 35,500 / – प्रति माह (20,500 रुपये प्रति माह वेतन प्लस 15,000 रुपये प्रति माह प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन) जिले में एससी-एचडब्ल्यूसी में CHO के रूप में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन पोस्टिंग के समय की जाएगी.

NHM UP Recruitment 2022 के लिए चयन प्रक्रिया

चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के आधार पर किया जाएगा.

ये भी पढ़ें…

पंजाब नेशनल बैंक में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आज से आवेदन शुरू

कोल इंडिया में इन पदों पर आवेदन करने के बचे हैं 3 दिन, जल्द करें अप्लाई

Tags: Government jobs, Jobs, Jobs in india, Jobs news, Permanent jobs, Recruitment