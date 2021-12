NIELIT Recruitment 2021: NIELIT में इन विभिन्न पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, जल्द करें आवेदन, मिलेगी अच्छी सैलरी 

NIELIT Recruitment 2021: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिल्ली (NIELIT) ने प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, असिस्टेंट प्रोग्रामर, कंसल्टेंट और अन्य 126 पदों पर भर्ती (NIELIT Recruitment 2021) के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (NIELIT Recruitment 2021) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे NIELIT की आधिकारिक वेबसाइट nielit.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (NIELIT Recruitment 2021) पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 09 जनवरी 2022 है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://nielit.gov.in/recruitments पर क्लिक करके भी इन पदों (NIELIT Recruitment 2021) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://nielit.gov.in/sites/default/files/PDF/Recruitment/20211217_Advertisement_247_CRIS.pdf के जरिए भी आधिकारिक नोटिफिकेशन (NIELIT Recruitment 2021) को भी देख सकते हैं. इस भर्ती (NIELIT Recruitment 2021) प्रक्रिया के तहत कुल 126 पदों को भरा जाएगा.

NIELIT Recruitment 2021 के लिए महत्वपूर्ण तिथि

आवेदन करने की अंतिम तिथि: 09 जनवरी 2022

NIELIT Recruitment 2021 के लिए रिक्ति विवरण

सहायक प्रोग्रामर ‘बी’ (सी) -20

सहायक प्रोग्रामर ‘बी’ KOL-05

सहायक प्रोग्रामर ‘बी’एसईसी-02

सहायक नेटवर्क इंजीनियर ‘बी’-02

सीनियर प्रोग्रामर-65

सीनियर प्रोग्रामर KOL-03

प्रोग्रामर-01

नेटवर्क विशेषज्ञ-02

नेटवर्क विशेषज्ञ KOL-02

सिस्टम एनालिस्ट-12

प्रोग्रामर सहायक ‘ए-02’

सीनियर कंसल्टेंट -05

कंसल्टेंट -05

NIELIT Recruitment 2021 के लिए योग्यता मानदंड

असिस्टेंट प्रोग्रामर ‘बी’ (सी)- उम्मीदवारों को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन में B.E / B. Tech/ ME/M. Tech होना चाहिए.

सहायक प्रोग्रामर ‘बी’ केओएल-उम्मीदवारों को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन में B.E / B. Tech/ ME/M. Tech होना चाहिए.

सहायक प्रोग्रामर ‘बी’एसईसी-उम्मीदवारों को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन में B.E / B. Tech/ ME/M. Tech होना चाहिए.

असिस्टेंट नेटवर्क इंजीनियर- उम्मीदवारों को इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार में B.E / B. Tech/ ME/M. Tech होना चाहिए.

सीनियर प्रोग्रामर-उम्मीदवारों को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन में B.E / B. Tech/ ME/M. Tech होना चाहिए.

सीनियर प्रोग्रामर KOL-उम्मीदवारों को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन में B.E / B. Tech/ ME/M. Tech होना चाहिए.

प्रोग्रामर-उम्मीदवारों को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन में B.E / B. Tech/ ME/M. Tech होना चाहिए.

नेटवर्क स्पेशलिस्ट- उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्यूनिकेशन में B.E / B. Tech/ ME/M. Tech होना चाहिए.

ये भी पढ़ें…

DTC में इन पदों पर आवेदन करने की कल है आखिरी डेट, 10वीं पास जल्द करें अप्लाई

इन 3 विभागों में आवेदन करने की कल है अंतिम तिथि, बिना परीक्षा होगा सेलेक्शन

Tags: Central govt, Employment News, Government jobs, Jobs, Jobs in india, Jobs news, Permanent jobs