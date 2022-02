PHC Admit Card: डिस्ट्रिक्ट जज भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, पटना हाईकोर्ट ने दिसंबर में निकाली थी भर्ती

नई दिल्ली. PHC Admit Card: पटना हाईकोर्ट की ओर से दिसंबर 2021 में डिस्ट्रिक्ट जज के खाली पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई थी. अभ्यर्थियों के द्वारा 20 जनवरी 2022 तक जिला जज भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किए गए थे. अब इस भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. ऐसे में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

बता दें कि इस भर्ती परीक्षा के द्वारा कुल 18 पदों को भरा जाना है. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा में शामिल होने से पहले वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन में परीक्षा की पूरी डिटेल्स पढ़ लें. वहीं परीक्षा में शामिल होने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स के माध्यम से अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर विजिट करें.

अब वेबसाइट के होम पेज पर RECRUITMENTS पर क्लिक करें.

यहां Link to download Admit Card for Preliminary/Screening Test under the District Judge (Entry Level), Direct from Bar Exam-2021 के लिंक पर क्लिक करें.

अब डाउनलोड के लिंक पर क्लिक करके उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

सबमिट करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और आगे के इस्तेमाल के लिए प्रिंट लेकर रखें.

ये भी पढ़ें-

आंगनबाड़ी में इन पदों पर अप्लाई करने की कल है आखिरी डेट, जल्द करें आवेदन

Coast Guard में अधिकारी बनने का सुनहरा अवसर, आवेदन करने की कल है अंतिम डेट

Tags: Admit Card, Job news, Patna high court