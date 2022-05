PNB admit card 2022: पंजाब नेशनल बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए एडमिट कार्ड जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

नई दिल्ली. PNB admit card 2022: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद के लिए आवेदन करने वालों के लिए जरूरी खबर है. दरअसल, पीएनबी बैंक के द्वारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली गई थी. इसके लिए आवेदन करने वालों के लिए ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया है. अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट www.pnbindia.in पर विजिट करके आवेदन कर सकते हैं.

बता दें कि ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन 12 जून को होगी. इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 145 पदों को भरा जाएगा. अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डायरेक्ट लिंक के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप्स नीचे बताए गए हैं.

स्टेप 1 – सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाएं.

स्टेप 2 – अब “Recruitments” के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3 – “CLICK HERE TO DOWNLOAD CALL LETTER FOR ONLINE TEST DATED 12.06.2022” के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4 – अब मांगी गई जानकारी भरें और सबमिट करें.

स्टेप 5 – एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें.

स्टेप 6 – सबसे लास्ट में प्रिंटआउट कर लें.

डायरेक्ट एडमिट कार्ड देखने के लिए यहां क्लिक करें

Tags: Admit Card, Bank Job, Punjab national bank