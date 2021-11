HSSC SI Final Result 2021 : हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी

नई दिल्ली. HSSC SI Final Result 2021 : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सब इंस्पेक्टर (पुरुष) भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है. हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपने रिजल्ट हरियाणा एसएससी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. परीक्षार्थियों का चयन लिखित परीक्षा, सामाजिक आर्थिक क्राइटेरिया और अतिरिक्त क्वालिफिकेशन मार्क्स के आधार पर हुआ है. बता दें कि लिखित परीक्षा 80 अंक और अन्य परीक्षाएं 10-10 अंक की थी. इससे पहले आयोग ने एसआई महिला भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 28 अक्टूबर को जारी किया था.

नोटिफिकेशन के अनुसार हरियाणा पुलिस में एसआई (पुरुष) के 400 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी. जो अब संपन्न होने वाली है. हरियाणा पुलिस में एसआई (पुरुष) भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 29 सितंबर 2021 को किया गया था. इसके बाद तीन केंद्रों पर 13 अक्टूबर 2021 को परीक्षा दोबारा आयोजित हुई थी. वहीं, 25 और 26 अक्टूबर 2021 को पीएमटी और स्क्रूटनी का आयोजन किया गया था. इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 15 जून को नोटिफिकेशन जारी होने के साथ हुई थी. उम्मीदवारों को आवेदन करने का समय नौ जुलाई तक दिया गया था.

हरियाणा एसआई भर्ती परीक्षा फाइनल रिजल्ट ऐसे चेक करें

– हरियाणा एसआई भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले हरियाणा एसएससी की वेबसाइट www.hssc.gov.in पर जाएं.

– अब होम पेज पर मौजूद फाइनल रिजल्ट टैब पर क्लिक करें.

– अब यहां Final Result for the post of Sub Inspector (Male) , Cat. No. 01 के लिंक पर क्लिक करें.

– पीडीएफ फाइल खुलने पर अपना रोल नंबर चेक कर लें.

