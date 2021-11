SBI Bharti Final Result : अप्रेंटिस के 6100 पदों पर भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, एसबीआई पोर्टल पर ऐसे चेक करें

नई दिल्ली. SBI Bharti Final Result : भारतीय स्टेट बैंक ने अप्रेंटिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. अप्रेंटिस के 6100 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 17 और 20 सितंबर 2021 को किया गया था. अप्रेंटिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट उम्मीदवार sbi.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. एसबीआई ने प्राविजनल तौर पर सेलेक्टेड उम्मीदवारों के साथ उनके मार्क्स भी वेबपोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं.

एसबीआई ने अप्रेंटिस भर्ती के लिए विज्ञापन जुलाई 2021 में जारी किया था. इसके तहत कुल 6100 अप्रेंटिस की भर्ती की जारी थी. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन https://nsdcindia.org/apprenticeship या https://apprenticeshipindia.org or http://bfsissc.com या https://bank.sbi/careers or https://www.sbi.co.in/ पर मांगे गए थे. आवेदन प्रक्रिया 06 जुलाई से 26 जुलाई तक चली थी.

ऐसे चेक करें एसबीआई अप्रेंटिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट

– सबसे पहले एसबीआई के पोर्टल sbi.co.in पर जाएं

– अब ‘FINAL RESULT MARKS SECURED BY THE CANDIDATE’ given under ‘ENGAGEMENT OF APPRENTICES UNDER THE APPRENTICES ACT, 1961 (Final Result Announced) (Advertisement No. CRPD/APPR/2021-22/10)’ पर क्लिक करें

– अब अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि एंटर करें

– अब सबमिट बटन क्लिक करें

– अब आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा

– इसे डाउनलोड भी कर लें

