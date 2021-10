BPSC Result 2021: एनफोर्सेमेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी

नई दिल्ली. BPSC Result 2021 : बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSC) ने एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर (ESI) भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग की वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं.

बीपीससी की इस भर्ती परीक्षा के जरिए एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के 1493 पदों पर भर्ती होगी. इसमें 1000 वैकेंसी पुरुषों और 493 महिलाओं के लिए है. एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती मुख्य परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को अब फिजिकल टेस्ट देना होगा. आयोग फिजिकल टेस्ट की डेट जल्द घोषित करेगा. बीपीएससी एनफोर्समेंट भर्ती मुख्य परीक्षा 29 अगस्त 2021 को हुई थी. इसमें करीब 4114 अभ्यर्थी शामिल हुए थे.

ऐसे चेक करें एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती मुख्य परीक्षा का रिजल्ट

– सबसे पहले बीपीएससी की वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं

– होम पेज पर ही Mains (Written) Competitive Examination held for the post of Enforcement Sub-Inspector (ESI) with Transport Dept., Govt. of Bihar. (Advt. No. 02/2019) लिंक मिलेगा

– इस पर क्लिक करें

– अब एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी

– इसमें अपना रोल नंबर सर्च कर लें

यहां क्लिक करके डायरेक्ट रिजल्ट चेक कर सकते हैं

