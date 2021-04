Sarkari Naukri Result : जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी

नई दिल्ली. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट पदों के लिए परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं. इसकी परीक्षा सात अप्रैल को हुई थी. अभ्यर्थी अपने नतीजे सीबीएसई की वेबसाइट cbse.gov.in पर चेक कर सकते हैं. इसके अलावा सीबीएसई ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों की लिस्ट भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. अभ्यर्थी कटऑफ भी चेकर कर सकते हैं.जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास कर ली है, उन्हें डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 अप्रैल 2021 को होगा. सीबीएसई की ओर से कहा गया है कि अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना है.-सबसे पहले सीबीएसई की वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं-नइ वेबसाइट के टैब पर क्लिक करें- होम पेज पर मौजूद रिजल्ट के लिंक Result Notice for the Post of Jr Hindi Translator, Accountant and Junior Accountant - 15/04/2021 पर क्लिक करें- एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी- अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के जरिए रिजल्ट देख सकते हैंजूनियर हिंदी ट्रांसलेटर- सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तकअकाउंटेंट- - दोपहर एक बजे से शाम 3.30 बजे तकजूनियर अकाउंटेंट- शाम 3.30 बजे से शाम 4:30 बजे तक