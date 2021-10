HSSC Staff Nurse Result 2021 : स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, 4322 पदों पर होगी भर्ती

नई दिल्ली. HSSC Staff Nurse Result 2021 : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना रिजल्ट हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. इस वैकेंसी के तहत स्टाफ नर्स और डेंटल हाजीनिस्ट समेत कई पदों पर भर्तियां होनी हैं. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी इस वैकेंसी के जरिए कुल 4322 पदों पर भर्ती होनी है.

इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 सितंबर 2019 को शुरू हुई थी. आवेदन प्रक्रिया 09 अक्टूबर 2019 तक चली थी. जबकि कंप्लीट फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर 2019 थी. इसमें आवेदन की प्रक्रिया 31 जुलाई 2021 को फिर से शुरू की गई थी. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

-स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- पर जाएं.

-वेबसाइट की होम पेज पर दिए Latest Notice लिंक पर जाएं.

-इसमें Haryana Staff Selection Commission HSSC Are Recently Uploaded Admit Card for the Various Post of 4322 Post के लिंक पर क्लिक करें.

-अब Result के ऑप्शन पर जाएं.

-इसमें क्लिक करते रिजल्ट का पीडीएफ खुल जाएगा.

-इस पीडीएफ में अपने रोल नंबर की मदद से रिजल्ट देख सकते हैं.

