OSSSC result: एक्साइज कॉन्सटेबल व फॉरेस्ट गार्ड के 1st राउंड का PT रिजल्ट जारी

OSSSC Excise Constable Forest Guard result: ओडिशा सब-ऑर्डिनेट कर्मचारी चयन आयोग (OSSSC) ने CRE 2021 के तहत आबकारी कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड (Excise Constable and Forest Guard under CRE 2021) के पद के लिए पहले दौर के शारीरिक परीक्षण का अनंतिम परिणाम जारी किया है. उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट osssc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

जुलाई 2022 में आयोजित ग्रुप सी पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा (सीआरई) 2021 के तहत आबकारी कांस्टेबल (ईसी) और वन रक्षक (एफजी) के पद के लिए शारीरिक मानक मापन (पीएसएम) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) परिणाम जारी किया गया है.

ओडिशा सरकार के विभिन्न विभागों के तहत सांख्यिकीय फील्ड सर्वेयर, फॉरेस्ट गार्ड, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, अमीन और एक्साइज कांस्टेबल के कुल 2841 जिला / डिवीजन कैडर ग्रुप सी पदों को भरने के लिए ओएसएससी कंबाइंड ग्रुप सी परीक्षा आयोजित की जा रही है. नतीजे 18 मई को घोषित किए गए थे.

ओएसएसएससी परिणाम 2022 डाउनलोड करने के स्टेप्स

-आधिकारिक वेबसाइट osssc.gov.in पर जाएं.

-होमपेज पर, “Notification No. IIE-42/2022-366(C)/OSSSC dated – 30.9.2022 ––- Provisional Results of 1st Round Physical Test for the post of Excise Constable and Forest Guard under CRE-2021.” पर क्लिक करें.

-परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा.

-रिजल्ट चेक करें, डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें.

रिजल्ट जारी का नोटिस

