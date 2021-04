Sarkari Naukri Result : जूनियर लॉ ऑफिसर भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें

नई दिल्ली. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्रों के लिए आयोजित जूनियर लॉ ऑफिसर भर्ती परीक्षा-2019 के फाइनल नतीजे जारी कर दिए हैं. लिखित परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 11 जनवरी 2021 से 01 फरवरी 2021 के बीच हुए थे. कई अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रूप से पास घोषित किया गया है. अंतिम रूप से चयनित डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद घोषित किया जाएगा. आयोग ने परीक्षा के कटऑफ भी जारी कर दिए हैं. अभ्यर्थी अपने रिजल्ट और कटऑफ आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर चेक कर सकते हैं.-सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं- होम पेज पर News and Events सेक्शन में New Icon15/04/2021 - Result Preamble and Cutoff marks (After Interview ) (Main List) for Junior Legal Officer Exam 2019 (TSP/Non TSP) लिंक पर क्लिक करें- अब एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी- इसमें कटऑफ और अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैंरिजल्ट की पीडीएफ फाइल यहां क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैंhttps://www.rpsc.rajasthan.gov.in/Static/Result/5E78660AEDD34EB08086BA89E58113A6.pdfमाननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1779/2021 अर्चना जैन बनाम राजस्थान राज्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11.02.2021 की अनुपालना में याची अभ्यर्थी रोल नम्बर- 224160 का परिणाम उक्त याचिका में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रखा गया है.