Sarkari Naukri Result: SSC GD कांस्टेबल से लेकर UP Police SI का रिजल्ट जल्द होगा जारी, इस Direct Link से कर सकेंगे चेक

Sarkari Naukri Result: लाखों उम्मीदवारों का SSC GD Constable, UP Police SI और SSC MTS के रिजल्ट (SSC GD Constable UP Police SI SSC MTS Result 2021) का इंतजार खत्म होने वाला है. संभावना जताई जा रही है कि रिजल्ट (SSC GD Constable UP Police SI SSC MTS Result 2021) फरवरी महीने में जारी होने की उम्मीद है. रिजल्ट (SSC GD Constable UP Police SI SSC MTS Result 2021) जारी होने के बाद उम्मीदवार SSC और UP Police की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट (SSC GD Constable UP Police SI SSC MTS Result 2021) चेक कर सकते हैं.

SSC GD Constable Result 2021: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा SSC GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (UP Police SI Result 2021) जल्द ही जारी किया जा सकता है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (UP Police SI Result 2021) चेक कर सकते हैं. इस परीक्षा को आयोजित किए लगभग 2 महीने हो चुके हैं. SSC GD 2021 का आयोजन 16 नवंबर से 16 दिसंबर, 2021 तक किया गया था. हालांकि 2 महीने बाद भी रिजल्ट (UP Police SI Result 2021) जारी करने के संबंध में कोई आधिकारिक अपडेट नहीं है. इससे पहले, आयोग ने SSC GD Constable 2021 के लिए प्रोविजनल और फाइनल आंसर की जारी गई थी.

UP Police SI Result 2021: यूपी पुलिस (UP Police) सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर का रिजल्ट (UP Police SI Result 2021) का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. इसके लिए यूपी पुलिस जल्द ही रिजल्ट (UP Police SI Result 2021) जारी कर सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक UP Police SI 2021 का रिजल्ट (UP Police SI Result 2021) जारी करने की तिथि जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किया जाएगा. इसके अलावा इस परीक्षा में लगभग 13 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे.

SSC MTS Result 2021: SSC MTS का रिजल्ट (SSC MTS Result 2021) का इंतजार लाखों छात्रों को है. साथ ही उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट (SSC MTS Result 2021) जनवरी, 2022 के अंत या फरवरी, 2022 के पहले सप्ताह तक जारी की जा सकती है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (SSC MTS Exam 2021) के लिए शामिल हुए हैं, वे SSC MTS की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (SSC MTS Result 2021) देख सकते हैं. SSC MTS 2021-22 का रिजल्ट (SSC MTS Result 2021) टियर 1 परीक्षा के लिए है जो 5 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2022 तक आयोजित की गई थी.

