SBI Clerk Exam Result 2021 : एसबीआई क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी, 5000 है वैकेंसी

नई दिल्ली. SBI Clerk Exam Result 2021 : भारतीय स्टेट बैंक ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार क्लर्क (जूनियर असिस्टेंट) भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. अभ्यर्थी अपने नतीजे एसबीआई की वेबसाइट sbi.co.in/career पर जाकर चेक कर सकते हैं. एसबीआई क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 10 से 13 जुलाई और 28 अगस्त 2021 को हुई थी. एसबीआई क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे जारी होने के बाद अब एसबीआई लोकल लैंग्वेज टेस्ट या लोकल प्रोफिसिएंसी टेस्ट होगा. इसके आयोजन की जानकारी एसबीआई द्वारा जल्द ही दी जाएगी.

एसबीआई की इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए क्लर्क के 5000 पदों पर भर्ती होनी है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 27 अप्रैल 2021 को शुरू हुई थी. इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 20 मई 2021 तक का समय दिया गया था. इस वैकेंसी के लिए एडमिट कार्ड 29 जून 2021 को जारी हुए थे और परीक्षा का आयोजन जुलाई महीने में किया गया था.

ऐसे चेक करें एसबीआई क्लर्क भर्ती परीक्षा का रिजल्ट

– सबसे पहले एसबीआई की वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं

– अब वेबसाइट के करियर सेक्शन में जाएं

– करंट ओपनिंग्स पर क्लिक करें

– अब यहां Preliminary Exam Results’ given against RECRUITMENT OF JUNIOR ASSOCIATES (CUSTOMER SUPPORT & SALES)’ लिंक पर क्लिक करें

– अब अपनी डिटेल एंटर करें

– अब एसबीआई क्लर्क भर्ती परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड कर लें

