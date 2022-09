SBI SO Sarkari Naukri: रखते हैं ये डिग्री, तो भारतीय स्टेट बैंक में इन पदों पर मिलेगी नौकरी, आवेदन शुरू, लाखों में होगी सैलरी

SBI SO Recruitment 2022: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सीनियर स्पेशलिस्ट एक्जीक्यूटिव सहित अन्य पदों (SBI SO Recruitment 2022) को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (SBI SO Recruitment 2022) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (SBI SO Recruitment 2022) के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 अगस्त से शुरू हो गई है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://sbi.co.in/web/careers/current-openings पर क्लिक करके भी इन पदों (SBI SO Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://sbi.co.in/web/careers#lattest के जरिए भी आधिकारिक नोटिफिकेशन (SBI SO Recruitment 2022) को भी चेक कर सकते हैं. इस भर्ती (SBI SO Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 714 पदों को भरा जाएगा.

SBI SO Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि- 31 अगस्त 2022

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि – 20 सितंबर 2022

SBI SO Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

कुल पदों की संख्या- 714

SBI SO Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

उम्मीदवारों के पास आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए संबंधित योग्यता होनी चाहिए.

SBI SO Recruitment 2022 के लिए आयु सीमा

मैनेजर – 35 वर्ष

डिप्टी मैनेजर – 35 वर्ष

सिस्टम ऑफिसर – 32 वर्ष

पूर्वाह्न – 32 वर्ष

वरिष्ठ विशेष कार्यकारी – 37 वर्ष

सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव (क्लाउड नेटिव इंजीनियर) – 36 साल

मैनेजर (बिजनेस प्रोसेस), मैनेजर (बिजनेस डेवलपमेंट) और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर (बिजनेस) – 40 साल

सेंट्रल ऑपरेशंस टीम – सपोर्ट – 40 साल

रिलेशनशिप मैनेजर – 35 वर्ष

सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर – 38 साल

रिलेशनशिप मैनेजर (टीम लीड) – 40 साल

क्षेत्रीय प्रमुख – 50 वर्ष

ग्राहक संबंध कार्यकारी – 35 वर्ष

SBI SO Recruitment 2022 के लिए आवेदन शुल्क

एससी / एसटी / पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार – कोई शुल्क नहीं

सामान्य / ईडब्ल्यूएस / ओबीसी उम्मीदवार – 750 / –

