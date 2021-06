SSC CGL Result : एसएससी सीजीएल टीयर-3 परीक्षा का रिजल्ट जारी, डायरेक्ट लिंक से चेक करें

नई दिल्ली. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एसएससी सीजीएल टीयर-3 एग्जाम 2020 का रिजल्ट जारी कर दिया है. कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का टीयर- 3 एग्जाम 22 नवंबर 2020 को हुआ था. परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एसएससी सीजीएल टीयर 3 परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों का अब डॉक्यूमेंट वेरीफकेशन/स्किल टेस्ट/कंप्यूटर प्रोफिसिएंसी टेस्ट और डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा. कहा गया है कि एसएससी सीजीएल सीपीटी/डीईएसटी/डॉक्यूमेंट वेरीफकेशन के तिथि की जानकारी के लिए अभ्यर्थी क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें. जिन अभ्यर्थियों को कॉल लेटर नहीं मिलेंगे उन्हें तुरंत आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय में तुरंत संपर्क करना चाहिए.- सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट https://ssc.nic.in/ पर जाएं- उसके बाद होम पेज पर ऊपर दाहिनी तरफ रिजल्ट सेक्शन में जाएं- अब एक नया पेज ओपन होगा- यहां COMBINED GRADUATE LEVEL (CGL) EXAMINATION, 2019 (TIER-III) - LIST OF CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER QUALIFIED FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF ASSISTANT AUDIT OFFICER (AAO)-(LIST-1) लिंक पर क्लिक करें- अब इस पर क्लिक करने पर पीडीएफ फाइन ओपन होगी- इसमें अपना नाम और रोल नंबर सर्च कर सकते हैं