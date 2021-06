SSC CHSL 2018 Result : एसएससी सीएचएसएल स्किल टेस्ट का रिजल्ट जारी, यहां से सीधे करें डाउनलोड

नई दिल्ली. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम (CHSL) 2018 के स्किल टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है. इसके तहत डीईओ, एलडीसी, जेएसए, पीए और एसए पदों पर भर्तियां होनी हैं. स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट/डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट में शामिल हुए अभ्यर्थी अपना रिजल्ट एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. स्किल टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थियों का अब डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा एसएससी की ओर से डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि स्किल टेस्ट में अभ्यर्थियों द्वारा की गई गलतियों के प्रतिशत के बारे में 15 जून को वेबसाइट पर जानकारी अपलोड की जाएगी. अभ्यर्थी रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड एंटर करके 30 जून तक देख सकेंगे.- सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं- होम पेज पर सबसे ऊपर दाईं तरफ मौजूद रिजल्ट सेक्शन में जाएं- एक नया पेज ओपन होगा- यहां Combined Graduate Level Examination, 2018 (Final Result) - List of candidates in Roll No. order recommended for appointment to the post of Assistant Audit Officer (AAO) - List-I लिंक पर क्लिक करें- अब एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी- इसमें अपना रिजल्ट देख सकते हैं- इसे फ्यूचर के लिए डाउनलोड करके या प्रिंट आउट निकालकर रख भी सकते हैं.