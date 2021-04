SSC Exam Marks: दिल्ली पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी यहां चेक करें अपने मार्क्स

नई दिल्ली. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर व सीआईएसएफ में सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2018 में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों के अंक जारी कर दिए हैं. इसमें अंतिम रूप से चयनित और असफल रहे, दोनों तरह के अभ्यर्थी शामिल हैं. अभ्यर्थी अपने मार्क्स एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, रोल नंबर आदि डालना होगा. अभ्यर्थी अपने स्कोर वेबसाइट पर 15 मई तक चेक कर सकते हैं.एसएससी दिल्ली पुलिस, सीएसपीएफ सब इंस्पेक्टर और सीआईएसएफ एएसआई भर्ती परीक्षा-2019 का रिजल्ट 20 अप्रैल को जारी किया गया था. फाइनल रिजल्ट में कुल 1433 अभ्यर्थियों का सेलेक्शन हुआ है.जारी किए गए रिजल्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस में एसआई के 224 पदों के सापेक्ष 222 अभ्यर्थियों और सीएपीएफ में 1052 पदों के सापेक्ष 1050 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. आठ फरवरी को 8 फरवरी को घोषित परिणाम में 2557 अभ्यर्थियों को अभिलेखों के सत्यापन के लिए चुना गया था.-सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं-होम पेज पर रिजल्ट सेक्शन में जाएं- इसमें सीएपीएफ सेक्शन में जाएं- अब Sub-Inspector in Delhi Police, CAPFs and Assistant Sub Inspector in CISF Examination, 2018: Uploading of detailed marks पर क्लिक करें- एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी, जिसमें एक लिंक मिलेगा- इस लिंक पर क्लिक करें- एक नया पेज ओपन होगा, यहां अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर आदि एंटर करके सबमिट कर दें- अब आपके मार्क्स स्क्रीन पर ओपन हो जाएंगे-इन्हें डाउनलोड करने के साथ प्रिंट भी कर सकते हैं