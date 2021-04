Sarkari naukri results : दिल्ली पुलिस, एसआई भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां चेक करें

नई दिल्ली. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ और सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती-2018 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. चयनित अभ्यर्थियों को पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाएगा. परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अपने नतीजे एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.एसएससी ने इस भर्ती के लिए पेपर-1 की परीक्षा 12 से 16 मार्च 2019 तक आयोजित की थी. इसके नतीजे 25 मई 2019 को जारी किए गए थे. जबकि पेपर-II का आयोजन 27 सितंबर 2019 को हुआ था. जिसमें फिजिकल टेस्ट हुआ था. इसके परिणाम तीन फरवरी 2020 को जारी हुए थे. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए बुलाया गया था.- सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं- अब होम पेज पर रिजल्ट सेक्शन में जाएं- इसमें SUB-INSPECTOR IN DELHI POLICE, CAPFS AND ASI IN CISF EXAMINATION, 2018 : DECLARATION OF FINAL RESULT pdficon (543.74 KB) लिंक पर क्लिक करें- पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी- इसमें अपना नाम सर्च कर सकते हैं. नाम सर्च करने के लिए CTRL+F भी कर सकते हैं