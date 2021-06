SSC Result 2021 : एसएससी SI, ASI भर्ती के फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट जारी, डायरेक्ट लिंक से चेक करें

नई दिल्ली. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती 2019 के फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है. यह भर्ती प्रक्रिया के तहत दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और सीएपीएफ व सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्तियां होनी हैं. नोटिफिकेशन के अनुसार, फिजिकल एंड्यूरेंस टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट 45932 अभ्यर्थियों के लिए आयोजित किया गया था. इसका आयोजन सीएपीएफ ने किया था. इसमें से 4035 महिला अभ्यर्थी थीं. जबकि 41888 पुरुष अभ्यर्थी थे. जिसमें से 5954 अभ्यर्थी सफल हुए हैं. जबकि 9751 अभ्यर्थी पीईटी और पीएसटी क्वॉलिफाई नहीं कर पाए. जबकि 30 हजार 218 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. 83 अभ्यर्थियों को पीईटी/पीएसटी से छूट दी गई.जिन अभ्यर्थियों ने फिजिकल टेस्ट पास कर लिए हैं उन्हें अब पेपर-II के लिए बुलाया जाएगा. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पास होने वाले अभ्यर्थी पेपर- II के अपडेट के लिए एसएससी की वेबसाइट समय-समय पर चेक करते रहें. पेपर-II की तारीख और एडमिट कार्ड की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी.- सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.-होम पेज पर सबसे ऊपर दिए 'Result' लिंक पर क्लिक करें.-यहां 'Capf' और 'Sub-Inspector in Delhi Police, CAPFs and Assistant Sub-Inspector in CISF Examination, 2019 – List of candidates qualified in PET/PST for appearing in Paper-II' के सामने रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.-स्क्रीन पर एक पीडीएफ खुल जाएगी, इसमें अपना नाम और रोल नंबर चेक करें.-आगे के लिए रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड करें और प्रिंट आउट लेकर अपने पास रखें.