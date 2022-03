SSC Phase-VII Result 2019: एसएससी ने जारी किया कई भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक से करें चेक

नई दिल्ली. SSC PHASE-VII Result 2019: कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा उत्तरी क्षेत्र (SSCNR) सेलेक्शन पोस्ट परीक्षा फेज-VII/2019 के तहत कई पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था. इसका फाइनल रिजल्ट कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://sscnr.nic.in/ पर जारी किया गया है. ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट या डायरेक्ट लिंक के माध्यम से रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

बता दें कि एसएससी ने जिन पदों का फाइनल रिजल्ट घोषित किया है. उनमें सब इंस्पेक्टर (Fire), अपर डिविजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, टेक्निकल असिस्टेंट, लोवर डिविजन क्लर्क औेर प्रूफ रीडर (Hindi) समेत कई पद हैं. खास बात यह है कि एसएससी पोस्ट सेलेक्शन परीक्षा फेज-7 में सफल अभ्यर्थियों में चयनित अभ्यर्थियों की सूची, डॉक्युमेंट वेरीफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों का स्टेटस और मार्क्स भी जारी किया गया है.

SSC PHASE-VII Result 2019: ऐसे चेक करें रिजल्ट

सबसे पहले एसएससी की उत्तरी क्षेत्र की वेबसाइट https://sscnr.nic.in/ पर जाएं.

यहां होम पेज पर RESULTS OF VARIOUS POSTS UNDER THE SELECTION POST EXAMINATION PHASE-VII/2019 का लिंक दिखाई देगा.

इसमें पद के अनुसार रिजल्ट के लिंक दिए गए हैं.

लिंक पर क्लिक करने अभ्यर्थी अपना अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

बता दें कि एसएससी सेलेक्शन पोस्ट-7 की परीक्षा 12वीं लेवल की होती है. इसके लिए 18 से 32 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. एसएससी की सेलेक्शन पोस्ट भर्ती परीक्षाएं ग्रेजुएशन या इससे ऊपर लेवल के लिए भी होती हैं.

रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक

