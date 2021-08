SSC Selection Post Phase -7 2019 : एसएससी फेज-7 का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें

नई दिल्ली. SSC Selection Post Phase 7 2019 : कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एसएससी सेलेक्शन पोस्ट फेज-7 का रिजल्ट जारी कर दिया है. एसएससी सेलेक्शन पोस्ट फेज 7 की परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी एसएससी की वेबसाइट sscnr.nic.in (उत्तरी क्षेत्र के लिए) पर जाकर विभिन्न पदों की परीक्षा का परिणाम देख सकते हैं. एसएससी फेज-7 परीक्षा छह नवंबर 2020 से 10 नवंबर 2020 तक आयोजित की गई थी. नोटिफिकेशन के अनुसार, एसएससी फेज-7 के तहत कुल 1350 रिक्त पद भरे जाने हैं. जबकि एसएससी सेलेक्शन (फेज -8) 2020 के तहत 1355 पदों को और एसएससी सेलेक्शन (फेज-6) के तहत कुल 1136 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है. बता दें कि एसएससी सेलेक्शन पोस्ट-7 की परीक्षा 12वीं लेवल की होती है. इसके लिए 18 से 32 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. एसएससी की सेलेक्शन पोस्ट भर्ती परीक्षाएं ग्रेजुएशन या इससे ऊपर लेवल के लिए भी होती हैं.

इससे पहले एसएससी ने सेलेक्शन पोस्ट फेज आठ रिजल्ट 2020 में शॉर्ट लिस्ट किएगए अभ्यर्थियों के आवश्यक दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि दोबारा बढ़ा दी थी. अभ्यर्थियों को 30 मई तक शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव, कैटेगरी, उम्र आदि से संबंधित दस्तावेज जमा करने का समय दिया गया था.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

– सबसे पहले एसएससी की उत्तरी क्षेत्र की वेबसाइट https://sscnr.nic.in/ पर जाएं

– अब होम पेज पर RESULTS OF VARIOUS POSTS UNDER THE SELECTION POST EXAMINATION PHASE-VII/2019 बॉक्स मिलेगा

– इसमें पद के अनुसार रिजल्ट के लिंक दिए गए हैं

– लिंक पर क्लिक करने पर तीन विकल्प मिलेंगे-

– अभ्यर्थी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स पर क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं

यहां क्लिक करके रिजल्ट देखें

