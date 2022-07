UP Govt Jobs 2022: यूपी में टीचर, नर्स, ग्रुप सी समेत कई पदों पर बंपर भर्ती, 7000 से अधिक वैकैंसी, देखें पूरी लिस्ट

UP Govt Jobs 2022, Sarkari Naukri UP, सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश 2022: यूपी सरकार द्वारा वर्तमान में विभिन्न विभागों के हजारों पर भर्ती की जा रही है. जिनमें टीचर, नर्स, मुख्य सेविका से लेकर ग्रुप सी के पद शामिल हैं. सभी भर्तियों (Sarkari Naukri UP) की डिटेल नीचे साझा की जा रही है. जिनके लिए उम्मीदवार समय रहते निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा कर लें.

UPSESSB TGT PGT Recruitment 2022: यूपी शिक्षक भर्ती

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, UPSESSB द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में टीजीटी, पीजीटी शिक्षकों की भर्ती की जा रही है. इसके लिए उम्मीदवारों को 10 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया गया है. वहीं कैंडिडेट 16 जुलाई तक पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इससे संबंधित सभी डिटेल देखने के लिए यहां क्लिक करें.

UPSSSC Mukhya Sevika Recruitment 2022: यूपी मुख्य सेविका भर्ती

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, UPSSSC की ओर से मुख्य सेविका के 2693 पदों पर भर्ती की जा रही है. जिसके लिए उम्मीदवारों से 3 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं. वहीं 24 अगस्त तक पदों के लिए अप्लाई किया जा सकेगा.

यहां देखें पूरी डिटेल

UPSSSC PET 2022: यूपीएसएसएससी पीईटी

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, UPSSSC द्वारा आयोजित पीईटी परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है. जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी के हजारों पदों पर भर्तियां की जाएंगी. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 जुलाई तक किया जा सकता है. यूपीएसएसएससी पीईटी के माध्यम से किन पदों पर भर्ती की जाएगी, इसका पूरा विवरण जानने के लिए यहां क्लिक करें.

UP NHM Bharti 2022: यूपी एनएचएम भर्ती

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश ने पब्लिक हेल्थ नर्स ट्यूटर पदों पर भर्ती निकाली है. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू है एवं उम्मीदवारों को 20 जुलाई तक पदों के लिए अप्लाई करने का मौका दिया गया है. भर्ती के माध्यम से कुल 190 पद भरे जाएंगे.

यहां देखें डिटेल

ये भी पढ़ें-

HPCL Recruitment 2022: एचपीसीएल में विभिन्न पदों पर भर्ती, 300 से अधिक वैकेंसी, देखें डिटेल

Govt Jobs 2022 : एनएचएम ने निकाली है मेडिकल ऑफिसर और नर्स सहित इन पदों पर भर्ती

Tags: Government jobs, Job