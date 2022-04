UP Medical Jobs: कानपुर पीजीआई में 774 पदों पर होंगी भर्तियां, योगी सरकार ने दी मंजूरी

नई दिल्ली. UP Medical Jobs, Sarkari Naukri in UP: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कार्यभार संभालते ही युवाओं के लिए रोजगार के कई रास्ते खोल दिए हैं. कुछ दिन पहले ही योगी सरकार ने 100 दिन के अंदर 10 हजार पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करने का आदेश जारी किया था. अब योगी सरकार ने बीते साल से लटके प्रस्ताव गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज (जीएसवीएम) सुपर स्पेशियलिटी पीजीआई में 774 पदों पर भर्तियों की अनुमति दे दी है.

बता दें कि नेशनल मेडिकल कमीशन की मंजूरी के बाद डीजीएमई कार्यालय ने पहले चरण में संघ लोक सेवा आयोग को 88 डीएम व एमसीएच डॉक्टरों को भर्ती का प्रस्ताव दिया था. सरकार की मंजूरी मिलने के बाद यह भर्ती प्रक्रिया एक माह में शुरू हो सकती हैं. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत मेडिकल कॉलेज के हैलट अस्पताल में पीजीआई का निर्माण पूरा हो चुका है. आधुनिक मशीनों और उपकरणों का ट्रायल भी शुरू हो गया है.

UP Medical Jobs, Sarkari Naukri in UP: 200 करोड़ में तैयार हुआ है हॉस्पिटल

गौरतलब है कि हैलट अस्पताल परिसर में 200 करोड़ से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कार्य किया गया है. यहां पर 240 बेड उपलब्ध रहेंगे. जल्द ही इसके लिए मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी. जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. संजय काला ने उम्मीद जताई है कि आने वाले महीनों में डॉक्टरों के आने से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपने स्वरूप में आ जाएगा.

