UP NHM Recruitment 2022: यूपी में 17,000 से अधिक नौकरियां, स्टाफ नर्स, ANM समेत इन पदों पर बंपर भर्ती

UP NHM Recruitment 2022, Sarkari Naukri UP: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौक़ा है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, NHM UP ने स्टाफ़ नर्स, ANM, लैब टेक्निशियन समेत विभिन्न पदों पर बंपर भर्तियां निकाली हैं. जिसके तहत 17,000 से अधिक पद भरे जाएंगे. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर से शुरू हो गई है. वहीं आवेदन करने के लिए 12 दिसंबर तक का मौक़ा दिया गया है. ऐसे में पात्र उम्मीदवार जल्द से जल्द आधिकारिक साइट upnrhm.gov.in पर जाकर अप्लाई कर लें.

जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती के माध्यम से कुल 17,291 पद भरे जाने हैं. पूरी वैकेंसी डिटेल कुछ इस प्रकार है-

शैक्षिक योग्यता

स्टाफ़ नर्स – जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइजरी में डिप्लोमा अथवा BSC नर्सिंग

ANM – नर्सिंग एवं एडवाइजरी में डिप्लोमा

फार्मासिस्ट एलोपैथिक – फार्मेसी में डिप्लोमा अथवा डिग्री

लैब टेक्नीशियन – मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिग्री अथवा डिप्लोमा

कितनी होनी चाहिए आयु

पदों के लिए न्यूनतम 18 एवं अधिकतम 40 वर्ष तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा. जो कि यूपी के प्रमुख शहरों में आयोजित की जाएगी.

कैसे करें आवेदन

पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद संबंधित भर्ती के लिंक पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा और सभी दस्तावेज़ अपलोड कर फ़ार्म जमा करना होगा.

इसके अलावा उम्मीदवार भर्ती का नोटिफिकेशन देखने के लिए इस लिंक https://upnrhm.gov.in/uploads/8409451580870309.pdf पर विज़िट कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

Sarkari Naukri 2022 : स्टाफ नर्स पद पर 2200 से अधिक वैकेंसी, महिलाओं के लिए 2000 से ज्यादा नौकरियां

JEE Main exam 2023 की डेट जल्द, पढ़ें परीक्षा से जुड़े अहम सवाल और जवाब

Tags: Government jobs, Job