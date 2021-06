उत्‍तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्‍नति बोर्ड (UPPRPB) ने UP Police ASI recruitment के तहत आवेदन की प्रक्र‍िया शुरू कर दी है. यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने सब इंस्‍पेक्‍टर (कांफिडेंशियल), SI (कांफिडेंशियल-वीजिलेंस), असिस्‍टेंट सब-इंस्‍पेक्‍टर (क्‍लर्क/मीनिस्‍टीरियल), असिस्‍टेंट सब इंस्‍पेक्‍टर पदों के लिये आवेदन आमंत्रित किए हैं. इसके अलावा यूपी पुलिस ने एकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिये भी उम्‍मीदवारों को आमंत्रित किया है. जो उम्‍मीदवार इन पदों के लिये आवेदन (UP Police ASI Registration) करना चाहते हैं वह uppbpb.gov.in पर जा कर अप्‍लाई कर सकते हैं. बता दें कि पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 जुलाई 2021 कर दी गई है. यूपी पुलिस में कुल 1329 पदों पर भर्ती होने वाली है. इसमें से 624 क्‍लर्क पदों (UP Police Clerk), 358 एकाउंट्स (UP Police Accounts) और 295 सब इंस्‍पेक्‍टर (UP Police Sub-Inspector Confidential) के लिये हैं.उम्‍मीदवार किसी भी मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थान से ग्रेजुएशन किया हो या इसके समानान्‍तर डिग्री हो. योग्‍यता की ज्‍यादा जानकारी के लिये नोटिफिकेशन देखें.न्‍यूनतम 21 और अधिकतम 28 वर्ष के उम्‍मीदवार इन पदों के लिये आवेदन कर सकते हैं. SC/ST /OBC/PWD/ PH श्रेणी के उम्‍मीदवारों को सरकारी नियमों के तहत उम्र सीमा में छूट प्राप्‍त होगी.आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख: 15 जुलाई 2021, जो पहले 30 मई थी.एप्‍लीकेशन फीस के रूप में उम्‍मीदवारों को 400 रुपये का भुगतान करना होगा.सब इंस्‍पेक्‍टर (कांफिडेंशियल), असिस्‍टेंट सब-इंस्‍पेक्‍टर ऑफ पुलिस (एकाउंट्स एंड क्‍लर्क) का वेतन: 21700-69000उम्‍मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्‍ट के आधार पर होगा.