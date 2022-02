UP Police Bharti: यूपी पुलिस के 41443 पदों पर निकली है भर्ती, जानिए सबका स्टेटस

नई दिल्ली (UP Police Bharti, UPPBPB, uppbpb.gov.in). सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) का सपना संजोए हुए युवाओं के लिए एक शानदार मौका है. जो लोग यूपी पुलिस में भर्ती (UP Police Bharti) होना चाहते हैं, उनके लिए नौकरी की अपार संभावनाएं बन रही हैं ( UP Jobs). दरअसल, यूपी पुलिस (UP Police Jobs) ने अपने विभिन्न विभागों में 41443 पदों पर भर्ती की घोषणा की है (UPPBPB Recruitment).

अगर आप यूपी पुलिस भर्ती के तहत (UP Police Bharti) विभिन्न विभागों में निकली रिक्त नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर इनके लिए जारी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board) ने इस संबंध में जानकारी अपलोड की है (UPPBPB Full Form).

यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2021 (पद 9534)

यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड (UP Police Recruitment) के मुताबिक, यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2021 (UP Police SI Bharti 2021) के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2021 में आयोजित हो चुकी है. इसकी आंसर-की पर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी जा चुकी हैं. इनका परीक्षण कर डीवी/पीएसटी कराए जाने के लिए बोर्ड स्तर पर कार्यवाही की जा रही है.

यूपी पुलिस कांस्टेबल 26210 भर्ती व फायरमैन 172 भर्ती

यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड (UPPBPB) के अनुसार, इस पर टेंडर की प्रक्रिया चल रही है.

यूपी पुलिस एसआई गोपनीय, एएसआई क्लेरिकल, एएसआई अकाउंट्स भर्ती 2020 एवं यूपी पुलिस एसआई गोपनीय के 32 पद व एएसआई क्लर्क के 20 पद (1329 पदों के लिए)

स्टेटस – इन पदों के लिए 4 दिसंबर व 5 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन लिखित परीक्षा ली जा चुकी है. इनकी आंसर-की पर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी जा चुकी हैं. इनका परीक्षण कर डीवी/पीएसटी कराए जाने के लिए बोर्ड स्तर पर कार्यवाही की जा रही है.

यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर व हेड ऑपरेटर भर्ती एवं कर्मशाला कर्मचारी भर्ती (2430 पदों पर भर्ती)

स्टेटस – आवेदन पत्र प्राप्त करने की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है.

कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2020 (3 पद)

स्टेटस रिपोर्ट – फिलहाल कार्यवाही चल रही है.

लिपिक, लेखा व गोपनीय सहायक संवर्ग भर्ती 2021 (243 पद)

स्टेटस रिपोर्ट – अभी कार्यवाही चल रही है.

यूपी पुलिस एसआई नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती 2021 – (829 पद)

स्टेटस रिपोर्ट – इन पदों पर भर्ती के लिए भी फिलहाल कार्यवाही चल रही है.

