UP Police Constable Recruitment 2022: यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी? जानिए यहां

UP Police Constable Recruitment 2022, UP Police Constable Bharti 2022, UP Police Constable Notification, Eligibility, Syllabus: उत्तर प्रदेश पुलिस में कॉन्स्टेबल एवं फायरमैन पदों पर आयोजित भर्ती (UP Police Constable Recruitment 2022) के लिए टेंडर डालने की समय सीमा खत्म हो गई है. भर्ती (UP Police Constable Bharti 2022) के लिए एजेंसियों से 22 फरवरी दोपहर 2:00 बजे तक निविदाएं मंगाई गईं थी. अब समय सीमा खत्म होने के बाद भर्ती के लिए एजेंसी का चयन जल्द किया जाएगा. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, UPPRPB ने यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 26210 एवं फायरमैन के 172 पदों पर भर्ती (UP Police Constable Recruitment 2022) की घोषणा की थी.

UP Police Constable Recruitment 2022 के लिए एजेंसी का चयन होने के बाद बोर्ड द्वारा भर्ती का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी कर दिया जाएगा और इसी के साथ आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. उम्मीद जताई जा रही है कि परीक्षा में लगभग 20 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे. बता दें कि परीक्षा (UP Police Constable Exam 2022) ऑफलाइन मोड में होगी.

पिछली भर्तियों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी भर्ती के लिए 12वीं पास (UP Police Constable Eligibility) उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे. जिसके लिए आयु सीमा 18 से 22 (UP Police Constable Age Limit) वर्ष तक निर्धारित की जा सकती है. परीक्षा में सामान्य ज्ञान, हिंदी, विज्ञान, एप्टिट्यूड, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल जैसे विषयों (UP Police Constable Syllabus) से प्रश्न पूछे जाएंगे.

