UP Police Recruitment 2022: यूपी पुलिस में निकलने वाली हैं ये नई भर्तियां, जान लें कहां है कितनी वैकेंसी

UP Police Recruitment 2022, UP Police Bharti 2022, Sarkari Naukri: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, UPPBPB द्वारा 26210 कांस्टेबल एवं 172 फायरमैन पदों के अलावा 4 और नई भर्तियां (UP Police Recruitment 2022) निकाली जाएंगी. जिसके माध्यम से सब इंस्पेक्टर समेत कई अन्य के 1700 से ज्यादा पद भरे (UP Police Bharti 2022) जाएंगे. यूपीपीबीपीबी द्वारा जारी विभिन्न वैकेंसी स्टेटस रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में जानकारी साझा की गई है.

स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के मौजूदा 9534 पदों पर भर्ती के अलावा 829 पदों पर एक और भर्ती निकाली जाएगी. वहीं 9534 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का रिजल्ट भी जल्द ही जारी किया जाएगा.

साथ ही यूपी पुलिस में गोपनीय सहायक, लेखा एवं लिपिक भर्ती के तहत भी 243 पद भरे जाएंगे. इन पदों पर वर्तमान में भी 1329 पदों पर भर्ती जारी है. वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 693 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी. इन सबके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामर के 3 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी. इस पर फिलहाल काम चल रहा है.

