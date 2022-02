UP Police Recruitment 2022: यूपी पुलिस में निकलने वाली है एक और SI भर्ती, जानें कितनी होगी वैकेंसी

UP Police Recruitment 2022, UP Police Bharti 2022, Sarkari Naukri: यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर एक और भर्ती (UP Police SI Recruitment 2022) निकलने वाली है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, UPPBPB ने अधिसूचना जारी कर इस संबंध में घोषणा की है. बोर्ड ने बताया कि यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 829 पदों पर नई भर्ती (UP Police SI Recruitment 2022) निकलेगी. जिसके लिए फिलहाल कार्यवाही जारी है. भर्ती के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे.

बता दें कि यह भर्ती वर्तमान में जारी 9534 सब इंस्पेक्टर (UP Police SI Recruitment 2021) भर्ती से अलग होगी. फिलहाल यूपी पुलिस में 9534 एसआई पदों पर जारी भर्ती के लिए परीक्षा पूरी हो चुकी है, जिसके बाद उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा के रिजल्ट (UP Police SI Result 2021) का इंतजार है.

गौरतलब है कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आयोजन 12 नवंबर से 2 दिसंबर 2021 तक किया गया था. बता दें कि भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

UPPBPB ने अधिसूचना में सब इंस्पेक्टर पदों के अलावा लिपिक, लेखा और गोपनीय सहायक संवर्ग पदों पर भी भर्ती की घोषणा की है.

