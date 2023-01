UP Police Recruitment: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर योगी सरकार ने दी खुशखबरी! जानें कब आएगा नोटिफिकेशन

UP Police Recruitment: यूपी पुलिस (UP Police) में नौकरी (Sarkari Naukri) करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए जल्द ही योगी सरकार (Yogi Government) खुशखबरी देगी. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा जल्द ही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. इसके तहत 37500 कांस्टेबल के पदों (UP Police Recruitment) पर भर्ती की जा सकती है. इन पदों (UP Police Recruitment) पर भर्ती से संबंधित यूपी सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने एक ट्वीट किया है.

मंत्री सुरेश खन्ना के ट्वीट के अनुसार कहा गया है कि यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ की ओर से कांस्टेबल जीडी व फायरमैन के 35,700 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी. इन बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि कांसेटबल भर्ती (UP Police Recruitment) के लिए तैयारियां जोरों पर है. साथ ही संभावना जताई जा रही है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती (UP Police Recruitment) के लिए किसी भी समय नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है.



UP Police Recruitment के लिए ऐसे कर सकेंगे अप्लाई

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवारों को UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा.

UP Police Recruitment के लिए हो सकती है ये शर्तें

उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए. साथ ही पुरुष उम्मीदवार की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए और महिला उम्मीदवारों के लिए आयु मानदंड 18 से 25 वर्ष के बीच है.

UP Police Recruitment के लिए इन प्रक्रिया से गुजरना होगा

उम्मीदवारों को भर्ती से पहले तीन चरणों से गुजरना पड़ता है. इन तीन चरणों में लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल हैं. तीन चरणों को पूरा करने के बाद उम्मीदवार को उसके प्रदर्शन के अनुसार किसी पद के लिए भर्ती किया जाएगा.

