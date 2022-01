UP Police Recuirtemt: UPPBPB ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के शेड्यूल में किया बदलाव, देखें ये महत्वपूर्ण नोटिस

UP Police Recuirtemt: यूपी पुलिस (UP Police) मोटर परिवहन ब्रांच के तहत हेड कांस्टेबल भर्ती (UP Police Constable Recuirtemt) परीक्षा के लिए आयोजित होनी वाली प्रयोगात्मक तकनीकी दक्षता परीक्षण के शेड्यूल (UP Police Recuirtemt Exam) में बदलाव कर दिया गया है. यह बदलाव उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) लखनऊ द्वारा किया गया है. अब यह परीक्षा (UP Police Recuirtemt Exam) 24, 25 और 27 जनवरी को आयोजित की जाएगी.

उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा (UP Police Recuirtemt Exam) के लिए शामिल हो रहे हैं, वे UPPBPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आधिकारिक नोटिस को देख सकते हैं. इससे पहले यह परीक्षा (UP Police Recuirtemt Exam) 13 जनवरी 2022 से एसडीआरएफ लखनऊ में शुरू होने वाली थी. लेकिन अपरिहार्य कारणों की वजह से 15, 22 और 24 जनवरी 2022 की तिथियों में बदलाव किया गया है.

इसके अलावा इस भर्ती प्रक्रिया (UP Police Recuirtemt) के तहत कुल 32 पदों पर डिपार्टमेंटल एग्जाम के आधार पर भरा जाएगा. इस भर्ती परीक्षा (UP Police Recuirtemt Exam) का रिजल्ट 31 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था.

