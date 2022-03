UP Police UPPRPB Recruitment 2022: यूपी पुलिस में इन पदों पर अप्लाई करने के बचे हैं कुछ दिन, 10वीं, 12वीं करें अप्लाई, 1.12 लाख होगी सैलरी

UP Police UPPRPB Recruitment 2022: यूपी पुलिस (UP Police) में नौकरी (Sarkari Naukri) करने का मन बना रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. इसके (UP Police UPPRPB Recruitment 2022) लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने हेड रेडियो ऑपरेटर / हेड मैकेनिक ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर / डायरेक्टर और रेडियो वर्कशॉप स्टाफ के पदों (UP Police UPPRPB Recruitment 2022) पर आवेदन करने के लिए केवल 4 दिन बचे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (UP Police UPPRPB Recruitment 2022) के लिए अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, वे UP Police की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (UP Police UPPRPB Recruitment 2022) के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 मार्च है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://uppbpb.gov.in/ पर क्लिक करके भी इन पदों (UP Police UPPRPB Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक http://uppbpb.gov.in/Index.aspx के जरिए भी आधिकारिक नोटिफिकेशन (UP Police UPPRPB Recruitment 2022) को भी देख सकते हैं. इस भर्ती (UP Police UPPRPB Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 2430 पदों को भरा जाएगा.

UP Police UPPRPB Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथि

आवेदन करने की अंतिम तिथि- 22 मार्च

UP Police UPPRPB Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

कुल पदों की संख्या- 2430

UP Police UPPRPB Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

असिस्टेंट ऑपरेटर- उम्मीदवारों को फिजिक्स और मैथ्स विषय के साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए.

हेड ऑपरेटर – इलेक्ट्रॉनिक्स / टेलीकम्युनिकेशन / इलेक्ट्रिकल / कंप्यूटर साइंस / आईटी / मैकेनिकल में तीन साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए.

वर्कशॉप स्टाफ – इलेक्ट्रॉनिक्स / टेलीकम्युनिकेशन / इलेक्ट्रिकल / सीएस / आईटी / रेडियो और टेलीविजन / इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग / रेफ्रिजरेशन / मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट / मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स / सीओपीए में ITI सर्टिफिकेट और हाई स्कूल स्कूल पास होना चाहिए.

UP Police UPPRPB Recruitment 2022 के लिए आयु सीमा

हेड रेडियो ऑपरेटर/हेड मैकेनिक ऑपरेटर – 20 से 28 वर्ष

असिस्टेंट ऑपरेटर – 18 से 22 वर्ष

वर्कशॉप स्टाफ – 20 से 28 वर्ष

UP Police UPPRPB Recruitment 2022 के लिए आवेदन शुल्क

सभी उम्मीदवारों के लिए – रु. 400/-

UP Police UPPRPB Recruitment 2022 के लिए वेतन

हेड रेडियो ऑपरेटर/हेड मैकेनिक ऑपरेटर- रु. 35400 से 112400

असिस्टेंट डायरेक्टर- रु. 25500 से 81100

वर्कशॉप स्टाफ- रु. 21700 से 69100

