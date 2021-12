Sarkari job vacancy 2021: बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्तियां, आवेदन का अंतिम मौका कल  

नई दिल्ली (Sarkari job vacancy 2021). उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL ) ने जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इन पदों (UPPCL JE Recruitment 2021) के लिए कल आवेदन की अंतिम तिथि है. ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है. वह UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in से जरिए इन पदों (UPPCL JE Bharti 2021) के लिए 2 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं. इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 12 नवंबर 2021 से शुरू है.

अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक https://cdn.digialm.com/EForms/configuredHtml/1258/74079/Instruction के जरिए भी इन पदों के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं. जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), ट्रेनी के कुल 173 रिक्त पदों (UPPCL Bharti 2021) पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं.

UPPCL JE Bharti 2021: शैक्षणिक योग्यता

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए. अधिक शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं.

UPPCL JE Bharti 2021: आयु सीमा

इन पदों (Sarkari Naukri 2021) पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. अभ्यर्थी के आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी. वहीं एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है.

UPPCL JE Bharti 2021: चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों का चयन (UPPCL Bharti 2021) सीबीटी परीक्षा के जरिए किया जाएगा. परीक्षा वाराणसी, कानपुर, बरेली, लखनऊ गाजियाबाद, मेरठ और ग्रेटर नोएडा में होगी.

UPPCL JE Bharti 2021: इसका रखें ध्यान

आवेदन शुरू होने की तिथि – 12 नवंबर 2021

आवेदन की अंतिम तिथि – 2 दिसंबर 2021

आधिकारिक वेबसाइट- www.upenergy.in

UPPCL JE Bharti 2021: ऐसे करें आवेदन

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाएं.

2.होम पेज पर दिए गए Vacancy/Results सेक्शन पर क्लिक करें.

3.यहां APPLY ONLINE FOR THE POST OF ” JUNIOR ENGINEER (TRAINEE) ELECTRICAL” AGAINST ADVT. NO. 07/VSA/2021/JE/ELECTRICAL , View/Download के लिंक पर क्लिक करें.

4.अब सबसे नीचे दिए गए START पर क्लिक करें.

5.मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

6.आवेदन शुल्क का भुगतान कर सबमिट पर क्लिक करें.

7.अंत में सबमिट किए गए आवेदन का प्रिंट निकाल लें.

