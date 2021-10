UPPSC GIC Answer Key : जीआईसी लेक्चरर भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी, 13 अक्टूबर तक दर्ज करें आपत्ति

नई दिल्ली. UPPSC GIC Answer Key : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज (GIC) में लेक्चरर भर्ती की लिखित परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है. लेक्चरर भर्ती परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी आंसर की यूपीपीएससी की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. यूपीपीएससी जीआईसी आंसर-की 2021 वेबसाइट पर 12 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी. अभ्यर्थी आंसर की के जरिए अपने उत्तर का मिलान करने के साथ इसमें दिए गए जवाब पर आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं. आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2021 को शाम पांच बजे तक है.

आयोग ने अपने नोटिस में कहा है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर भर्ती प्रारंभिक परीक्षा -2020 19 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी. इस परीक्षा की आंसर की आयोग की वेबसाइट पर 12 अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध है. इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित आंसर-की देख लें और यदि कोई विसंगति प्रतीत होती है तो उस पर आपत्ति दर्ज करवाएं. आपत्ति ऑफलाइन दर्ज करानी है. इसे डाक के जरिए या आयोग के कार्यालय में जाकर काउंटर पर दर्ज किया जा सकता है.

ऐसे डाउनलोड करें यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर भर्ती परीक्षा की आंसर की

– सबसे पहले यूपीपीएससी की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं

– अब ‘Click here to view Key Answer Sheet’ लिंक पर क्लिक करें

– अब ‘PDF’ link give under ‘Download Answer Keys’ पर क्लिक करें

– अब आंसर-की की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें

