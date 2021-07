UPPSC: यूपी पीसीएस 2019-2020 की कटऑफ और मार्क्स जारी, ऐसे चेक करें

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने कम्बाइंड स्टेट अपर सबॉर्डिनेट सर्विस एग्जाम 2019 और यूपी पीसीएस 2020 के मार्क्स और कटऑफ जारी कर दिए हैं. अभ्यर्थी अपने मार्क्स यूपीपीएससी की वेबसाइट http://uppsc.up.nic.in/ पर जाकर चेक कर सकते हैं. आयोग की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, कटऑफ और मार्क्स 23 जुलाई तक देखे जा सकेंगे. यूपी पीसीएस परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी काफी समय से कटऑफ और मार्क्स जारी करने की मांग कर रहे थे.यूपीपीएसी की ओर से जारी पीसीएस 2019 और पीसीएस 2020 के कटऑफ और मार्क्स में सभी अनिवार्य विषयों और वैकल्पिक विषयों की लिखित परीक्षा के मार्क्स और इंटरव्यू में मिले मार्क्स उनका गुल योग शामिल है. इसके अलावा अंतिम रूप से चयनित सभी अभ्यर्थियों के पदवार और कैटेगरीवाइज कटऑफ जारी किए गए हैं. आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थियों को कटऑफ और मार्क्स की जानकारी ओटीपी के जरिए मिलेगी. मोबाइल पर आए ओटीपी को वेबसाइट पर एंटर करना होगा.यूपीपीएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों को ओटीपी नहीं प्राप्त हो रहा है या ओटीपी प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल नंबर बदलना चाहते हों, उन्हें आयोग को एक प्रार्थना पत्र भेजना होगा. इसमें अपना रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, परिर्तित मोबाइल नंबर, और हस्ताक्षर के साथ अपना स्वप्रमाणित आईडी प्रूफ संलग्न करना है. मोबाइल नंबर परिवर्तित होने की जानकारी एसएमएस के जरिए दी जाएगी.- सबसे पहले यूपीपीएससी की वेबसाइट http://uppsc.up.nic.in/ पर जाएं- यहां होम पेज पर एक्टिविटी डैशबोर्ड में 1. Marksheet :- CLICK HERE TO DOWNLOAD MARKSHEET & CUTOFF FOR ADVT. NO. A-1/E-1/2020, COMBINED STATE /UPPER SUBORDINATE SERVICES EXAM-2020 लिंक मिलेगा- इस पर क्लिक करें- एक नया पेज ओपन होगा- यहां रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर करके प्रोसीड पर क्लिक करें- आगे आपके फोन पर ओटीपी आएगा- उसे एंटर करके कटऑफ और मार्क्स चेक कर सकेंगे