UPSSSC Lekhpal PET Exam: 5 महीने में भरे जाएंगे इतने पद, जानें सरकारी नौकरी के लिए कब होगी परीक्षा

नई दिल्ली (UPSSSC Lekhpal PET Exam, Sarkari Naukri, Jobs In UP, UP Lekhpal Recruitment). गुरुवार 21 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Board) के अध्यक्ष प्रवीर कुमार और परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने एक बैठक की थी. इस अहम बैठक में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC Jobs) के अंतर्गत होने वाली परीक्षाओं की जानकारी दी गई है (UPSSSC Lekhpal PET Exam). इसके तहत 24107 पदों पर भर्तियां की जाएंगी.

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Board) ने यूपी में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) के लिए होने वाली परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है. ये परीक्षाएं मई से सितंबर के बीच में आयोजित की जाएंगी (UPSSSC Lekhpal PET Exam Dates). जो भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के लिए इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं (UP Lekhpal Recruitment), उन्हें इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए. इससे परीक्षा की कोई भी तारीख मिस नहीं होगी.

जानें पद के नाम, पदों की संख्या और परीक्षा की तारीख

1- एएनएन पद पर 9212 भर्तियों के लिए 8 मई को परीक्षा ली जाएगी.

2- मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग पद पर 16 भर्तियों के लिए 22 मई को परीक्षा ली जाएगी.

3- लेखपाल पद पर 8985 भर्तियों के लिए 19 जून को परीक्षा ली जाएगी.

4- सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के पद पर 486 भर्तियों के लिए 3 जुलाई को परीक्षा ली जाएगी.

5- आईटीआई अनुदेशक के पद पर 2504 भर्तियों के लिए 17 जुलाई को परीक्षा ली जाएगी.

6- सम्मिलित तकनीकी सेवा के पद पर 292 भर्तियों के लिए 7 अगस्त को परीक्षा ली जाएगी.

7- वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक के पदों पर 655 भर्तियों के लिए 21 अगस्त को परीक्षा ली जाएगी.

8- प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2022 18 सितंबर को होगी.

9- ग्राम पंचायत अधिकारी 1953 पदों पर भर्ती के लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा.

