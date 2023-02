Loco Pilot Job: अगर आप भी रेलवे में बनना चाहते हैं लोको पायलट, तो कैसे मिलती है नौकरी? जानें कितने मिलते हैं पैसे

Railway Loco Pilot Job: ट्रेन से परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ यात्रा करने का एक अलग ही एहसास होता है. हममें से कई लोगों के पास ट्रेन यात्रा का काफी अनुभव होगा. लोको पायलट की जिम्मेदारी एक एयरलाइन में पायलट की भूमिका के बराबर होती है. ये लोको पायलट लोगों और प्रोडक्ट्स को अलग-अलग स्थानों तक ले जाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं.

औसतन, एक सामान्य ट्रेन में 10,000 से अधिक यात्री और कई तरह के सामान होते हैं. 10000 से अधिक लोगों के आने-जाने की जिम्मेदारी लोको पायलट के कंधे पर निर्भर रहती है, जिसे अचूक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने की जरूरत होती है. लेकिन हम में से कितने लोगों को पता होता है कि लोको पायलट क्या है, योग्यता, वेतन और कैसे लोको पायलट बनते हैं? आइए हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं.

क्या है लोको पायलट (Who is a Loco Pilot)

लोको पायलट वह व्यक्ति होता है जिसकी आवश्यकता ट्रेनों को चलाने और ट्रेन चलने के दौरान प्रभावी तरीके से निगरानी करता है. यह भारतीय रेलवे में एक सीनियर पद है और कोई भी उम्मीदवार लोको पायलट के रूप में सीधे भर्ती नहीं हो सकते हैं. भारतीय रेलवे असिस्टेंट लोको पायलटों की भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है, जिन्हें तब लोको पायलट पद या अन्य मैनेजमेंट पदों पर प्रमोशन किया जा सकता है.

लोको पायलट का काम क्या होता है? (Loco Pilot Work Profile)

लोको पायलट असिस्टेंट के ड्यूटी में ट्रेन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोको पायलट की मदद करना शामिल है. लोको पायलट के काम में कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन करना शामिल है, जैसे लोकोमोटिव इंजन के कार्य करने की उचित क्षमता को बनाए रखना, ट्रेन में मरम्मत और रखरखाव के कार्यों को करना, सिग्नल परिवर्तन का निरीक्षण करना, अन्य रेलवे अधिकारियों के साथ बातचीत करना. लोको पायलट के लिए अपने ड्यूटी का समझदारी से पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हजारों यात्रियों की सुरक्षा इस पर निर्भर करती है.

लोको पायलट कैसे बने (What is Qualification For Loco Pilot)

लोको पायलट बनने के इच्छुक उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता बोर्ड या संस्थान से 50% अंकों के साथ कक्षा 12वीं पास होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री भी होनी चाहिए. साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए.

लोको पायलट की कितनी है सैलरी (What is Loco Pilot Salary)

रेलवे भर्ती बोर्ड में असिस्टेंट लोको पायलट के लिए वेतन बहुत अच्छी राशि है. वेतन का विवरण रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा घोषित किया जाता है जो RRB ALP परीक्षा आयोजित करता है. RRB ALP वेतन 7वें वेतन आयोग के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया है. लोको पायलट के वेतन का रेंज 19,900 से 35,000 रुपये है और साथ में कई तरह के भत्ते और लाभ भी मिलते हैं.

लोको पायलट का सेलेक्शन प्रोसेस (What is Selection Process of Loco Pilot)

योग्य पद के लिए चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा.

फर्स्ट लेवल CBT

सेकेंड लेवल CBT

सीबीएटी/कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

Tags: Central Govt Jobs, Government jobs, Govt Jobs, Indian railway, Jobs, Jobs in india, Jobs news