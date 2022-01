OSSC Field Assistant Admit Card 2022: OSSC ने जारी किया फील्ड असिस्टेंट मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से करें डाउनलोड

OSSC Field Assistant Admit Card 2022: ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग (OSSC) ने फील्ड असिस्टेंट मुख्य परीक्षा (OSSC Field Assistant Mains Exam 2022) का एडमिट कार्ड (OSSC Field Assistant Mains Admit Card 2022) जारी कर दिया है. अभ्यर्थी OSSC की आधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in के जरिए परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा का आयोजन 27 जनवरी 2022 को किया जाएगा.

मुख्य लिखित परीक्षा दो सत्रों में दो पेपरों के लिए आयोजित की जाएगी. समग्र पेपर यानी पेपर- I ओडिया, अंग्रेजी, कंप्यूटर बुनियादी बातों और सामान्य अध्ययन सहित विषयों के लिए आयोजित किया जाएगा. पेपर- II, तकनीकी पेपर दूसरे सत्र में आयोजित किया जाएगा. अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि पेपर- II में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए .25 नंबर की माइनस मार्किंग होगी

OSSC Field Assistant Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in पर जाएं.

2.होम पेज पर दिए गए Whats New सेक्शन में जाएं.

3.यहां Download Admission Letter for Main Written Examination for the post of Field Assistant -2019 के लिंक पर क्लिक करें.

4.आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज कर लॉगिन करें.

5.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

6.अब उसे डाउनलोड करें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



