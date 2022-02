RPSC Lecturer Answer Key 2022: RPSC लेक्चरर भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी, इस Direct Link से करें डाउनलोड

RPSC Lecturer Answer Key 2022: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने लेक्चरर (आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग) भर्ती परीक्षा 2021 की प्रोविजनल आंसर-की (RPSC Lecturer Answer Key 2022) जारी कर दी है. अभ्यर्थी RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी प्रोविजनल आंसर-की चेक कर सकते हैं. परीक्षा का आयोजन 11 से 13 नवंबर 2021 तक किया गया था.

जारी प्रोविजनल आंसर-की पर अभ्यर्थी 19 से 21 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन मोड में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. आपत्ति दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न 100 रुपए शुल्क का भुगतान करना होगा. प्रोविजनल आंसर-की पर प्राप्त आपत्ति के निपटारे के बाद आयोग फाइनल आंसर-की जारी करेगा.

RPSC Lecturer Answer Key 2022: ऐसे चेक करें आंसर-की

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं.

2.होम पेज पर दिए गए News Section में जाएं.

3.यहां दिए गए New Icon16/02/2022 – Press Note Regarding Online Objection Of Answer Key For Lecturer (Ayurved and Indian Medicine Dept.) – 2021 के लिंक पर क्लिक करें.

4.अब विभिन्न विषयों के आंसर-की के लिंक पर क्लिक करें.

5.आंसर-की आपकी स्क्रीन पर आएगी.

6.अब उसे डाउनलोड करें.

