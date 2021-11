RVUNL Result 2021: बिजली विभाग ने घोषित किया कई पदों पर हुई भर्ती परीक्षा रिजल्ट, ऐसे करें चेक

नई दिल्ली (RVUNL Result 2021). राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) ने कई पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित (RVUNL Result 2021) कर दिया है. सहायक अभियंता और लेखा अधिकारी सहित कई पदों का परिणाम घोषित किया गया है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in पर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं.

चयनित अभ्यर्थी की सूची भी बिजली विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. सहायक अभियंता-इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, फायर एंड सेफ्टी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कंट्रोल एंड इंस्ट्रुमेंटेशन / कम्युनिकेशन के पद के लिए भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है.

RVUNL Result 2021: ऐसे चेक करें रिजल्ट

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in पर जाएं.

-अब करियर टैब पर क्लिक करें.

-यहां Final Result for AEn (s) , AO and PO Exam Schedule for JEn-I (Elect.) के लिंक पर क्लिक करें.

-अब संबंधित पद का चयन करें और रोल नंबर व जन्म तिथि दर्ज कर लॉग इन करें.

-रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

-अब उसे डाउनलोड करें.

यह भी पढ़ें –

Assistant Professor Recruitment 2021: असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर बंपर नौकरियां

PGT Teacher Recruitment 2021: दिवाली बाद शुरू होगी पीजीटी शिक्षको की भर्तियां, बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी