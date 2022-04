UP Police SI Result 2022 Declared: UPPRPB ने जारी किया UP Police SI का रिजल्ट, इस Direct Link से करें चेक

UP Police SI Result 2022 Declared: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने SI यानी सब-इंस्पेक्टर का रिजल्ट (UP Police SI Result 2022) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (UP Police SI Exam 2021) के लिए शामिल हुए हैं, वे UP Police की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट (UP Police SI Result 2022) चेक कर सकते हैं. SI गोपनीय और सहायक उप निरीक्षक क्लर्क और लेखाकार 2021 के लिए चयनित उम्मीदवारों की मेरिट सूची आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://uppbpb.gov.in/ASI_M_2020/List_of_SI पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (UP Police SI Result 2022) चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी रिजल्ट (UP Police SI Result 2022) देख सकते हैं. UP Police SI की ऑनलाइन लिखित परीक्षा (UP Police SI Exam 2021) 4 और 5 दिसंबर को 1329 रिक्तियों के लिए आयोजित की गई थी. उम्मीदवार जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट में शामिल होने के लिए योग्य हैं.

UP Police SI Result 2022 ऐसे करें डाउनलोड

UP Police की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘UP Police SI Result 2021 Direct Link’ लिखा हो.

एक पीडीएफ खुलेगी.

UP Police SI Result 2022 चेक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए सेव करें.

ये भी पढ़ें…

NPCIL में बिना परीक्षा सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, जल्द करें अप्लाई

8वीं पास भारतीय डाक में बिना परीक्षा पा सकते हैं नौकरी, होगी अच्छी सैलरी

Tags: Government job, Jobs, Jobs in india, Jobs news, Permanent jobs, Sarkari Result