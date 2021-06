दिल्‍ली यूनिवर्सिटी में असिस्‍टेंट प्रोफेसर पदों पर नौकरी

दिल्‍ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) ने असिस्‍टेंट प्रोफेसर पदों पर आवेदन आमंत्रित किया है. योग्‍यता और अन्‍य जानकारी के लिये यहां पढ़ें. News18Hindi

DU Recruitment 2021: यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्‍ली यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर असिस्‍टेंट प्रोफेसर के पदों के लिये आवेदन आमंत्रित किए हैं. चयनित उम्‍मीदवारों को सातवें वेतन आयोग (Level-11 of 7th Central Pay Commission Pay Matrix) के अनुसार वेतन प्राप्‍त होगा. कॉलेज ने विभिन्‍न विभागों के लिये यह नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों पर ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 29 जून 2021 है. ज्‍यादा जानकारी के लिये उम्‍मीदवार दिल्‍ली यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट www.du.ac.in पर जाएं और वहां 'वर्क विथ डीयू' टैब में “Jobs and Opportunities” पर क्‍ल‍िक करें. अगर आप कॉलेज की वेबसाइट www.ucms.ac.in पर जा रहे हैं तो वहां “Careers” सेक्‍शन में जाएं और आवेदन करें.



हालांकि उम्‍मीदवारों को ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी भी कॉलेज में जमा करनी होगी. ऐसा करने की आखिरी तारीख 9 जुलाई 2021 है. उम्‍मीदवारों को भरे हुए फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ सेल्‍फ अटेस्‍टेड डॉक्‍यूमेंट्स भी जमा करना होगा. उम्‍मीदवार ध्‍यान रखें कि 9 जुलाई को सिर्फ 3 बजे तक ही वह फॉर्म और डॉक्‍यूमेंट्स जमा कर सकते हैं.



इन पदों पर भर्ती :

यूनिवर्सिटी इस भर्ती प्रक्र‍िया के जरिये 11 अलग-अलग विभागों में नियुक्‍त‍ियां करेगी. इसमें एनेस्थिसियोलॉजी (Anaesthesiology), एनाटॉमी (Anatomy), बायोकेमिस्ट्री (Biochemistry), कम्युनिटी मेडिसिन (Community Medicine), इमरजेंसी मेडिसिन (Emergency Medicine), एंडोक्रिनोलॉजी जनरल मेडिसिन (Endocrinology General Medicine), जनरल सर्जरी (General Surgery), माइक्रोबायोलॉजी(Microbiology), ऑर्थोडॉन्टिक्स और डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स (Orthodontics & Dentofacial Orthopaedics), ओटो-राइनो-लेरिंजोलॉजी (Oto-Rhino-Laryngology), पेडोडोंटिक्स एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री (Paedodontics & Preventive Dentistry), फार्माकोलॉजी (Pharmacology), साइकियाट्री (Psychiatry), रेडियो-डायग्नोसी (Radio-Diagnosi) शामिल हैं.



DU Recruitment 2021: योग्‍यता

एजुकेशनल क्‍वालिफिकेशन के लिये उम्‍मीदवार नोटिफिकेशन देखें. इन पदों पर 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के उम्‍मीदवार आवेदन कर सकते हैं. SC/ST/OBC और PwBD उम्‍मीदवारों के लिये उम्र सीमा में छूट है.



DU Recruitment 2021: आवेदन शुल्‍क

UR/OBC/EWS श्रेणी के उम्मीदवारों को एप्‍लीकेशन फीस के रूप में 500 रुपये का भुगतान करना होगा. उम्‍मीदवार इस बात का ध्‍यान रखें कि एप्‍लीकेशन फीस डिमांड ड्राफ्ट के जरिये ही जमा होगा. डिमांड डाफ्ट PRINCIPAL, UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES के नाम बनाना होगा.