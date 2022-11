SBI CBO Admit Card 2022 : एसबीआई ने जारी किया CBO एडमिट कार्ड, परीक्षा 4 दिसंबर को होगी

SBI CBO Admit Card 2022 : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार सीबीओ भर्ती के लिए आवेदन किए हैं वे अपने एडमिट कार्ड एसबीआई की वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. सर्किल बेस्ड ऑफिसर भर्ती परीक्षा 4 दिसंबर को देश भर में आयोजित की जाएगी. एसबीआई अपनी विभिन्न ब्रांच में सीबीओ के कुल 1422 रिक्त पदों पर भर्ती करेगा. एसबीआई सीबीओ भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 अक्टूबर से 7 नवंबर तक आमंत्रित किए गए थे. 4 दिसंबर को होने वाली सीबीओ भर्ती परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी.

कैसे डाउनलोड करें SBI सीबीओ भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड ?

– सबसे पहले आईबीपीएस की वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर जाएं

– अब यहां DOWNLOAD ONLINE PRELIMINARY EXAMINATION CALL LETTER’ under ‘RECRUITMENT OF CIRCLE BASED OFFICERS (ADVERTISEMENT NO: CRPD/ CBO/ 2022-23/22)’ लिंक मिलेगा

– इस पर क्लिक करें और अपने लॉग इन क्रेडेंशियल एंटर करें

– एसबीआई सीबीओ एडमिट कार्ड डाउनलोड करें

