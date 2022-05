SBI SO 2022: AGM, मैनेजर और DM पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, 12 जून तक करें अप्लाई

SBI SO 2022 notification: भारतीय स्टेट बैंक ने आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर एजीएम, मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के पद के लिए एसबीआई एसओ अधिसूचना 2022 जारी की है. इन पदों के लिए लगभग 32 वैकेंसी की घोषणा की गई थी. उम्मीदवार 12 जून तक एसबीआई एसओ 2022 आवेदन फॉर्म भर सकते हैं.

SBI SO 2022 notification: अपलोड करने होंगे ये डॉक्यूमेंट्स

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने वाले उम्मीदवार एसबीआई एसओ आवेदन फॉर्म 2022 भर सकते हैं. आवेदन करते समय, उम्मीदवारों को सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे बायोडाटा, वैध आईडी प्रमाण, उम्र प्रमाण, शिक्षा दस्तावेज, अनुभव आदि अपलोड करने होंगे

SBI SO 2022 notification: आवेदन शुल्क

-सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवारों के लिए एसबीआई एसओ 2022 आवेदन शुल्क 750 रुपये है.

-एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी से संबंधित उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान से छूट दी गई है.

उम्मीदवार एसबीआई एसओ आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं. उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को नवी मुंबई/बेंगलुरू/वडोदरा में पोस्ट किया जाएगा

SBI SO 2022 notification: जरूरी तारीखें

एजीएम, प्रबंधक और उप प्रबंधक (Manager and Deputy Manager) के लिए एसबीआई एसओ अधिसूचना- 2022 21 मई, 2022

ऑनलाइन एसबीआई एसओ आवेदन पत्र की आरंभ तिथि- 2022 21 मई, 2022

SBI SO के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि- 12 जून, 2022

