नई दिल्ली. SEBI Grade A Phase-1 Marks 2021: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ग्रेड ए ऑफिसर (असिस्टेंट मैनेजर) के पदों पर भर्ती के लिए पहले चरण की ऑनलाइन परीक्षा के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं. उम्मीदवार अपने फेज-1 परीक्षा के मार्क्स आधिकारिक वेबसाइट, sebi.gov.in पर चेक कर सकते हैं. फेज-1 परीक्षा का आयोजन 17 जनवरी, 2021 को किया गया था.-सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट, sebi.gov.in पर जाएं.-होमपेज पर उपलब्ध About सेक्शन में जाकर Career at SEBI लिंक पर क्लिक करें.-अब रिजल्ट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें.-उसके बाद उम्मीदवार फेज 1 एग्जाम को सेलेक्ट करें.-इसके बाद लॉगइन पेज खुलेगा जहां रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर Go पर क्लिक करना होगा.-स्क्रीन पर मार्क्स आ जाएंगे, डाउनलोड कर लें.फेज 1 परीक्षा में सफल घोषित होने वाले उम्मीदवार अब फेज 2 की परीक्षा में शामिल होंगे. फेज 2 परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी, 2021 को किया जाएगा. फेज 2 परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों के लिए कॉल लेटर पहले ही 5 फरवरी को जारी किए जा चुके हैं. जिन उम्मीदवारों ने अब तक अपना कॉल लेटर डाउनलोड नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट sebi.gov.in पर जाकर जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें.