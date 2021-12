SINP Recruitment 2021 : साहा इंस्टीट्यूट में रिसर्च एसोसिएट की नौकरियां, इन विषयों में हैं पीएचडी तो करें आवेदन

Bank of Baroda ने निकाली हैं इन पदों पर नौकरियां, जल्द करें आवेदन

SINP Recruitment 2021 : साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स (SINP) में रिसर्च एसोसिएट के पदों पर भर्ती निकली है. इस भर्ती के लिए उम्मीदवार 14 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती का विज्ञापन 25 से 31 दिसंबर 2021 के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है. नोटिस के अनुसार, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में रिसर्च एसोसिएट की 6 वैकेंसी है. इस भर्ती के लिए आवेदन ईमेल के के जरिए करना है. उम्मीदवार vacancy.ra@saha.ac.in पर आवेदन मेल कर सकते हैं. उम्मीदवार ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट में ‘APPLICATION FOR THE POSITION OF RA-2022’ लिखना न भूलें.

साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में वैकेंसी का डिटेल

रिसर्च एसोसिएट- 06 वेकेंसी

डिवीजन-

हाई एनर्जी न्यूक्लियर एवं पार्टिकल फिजिक्स डिवीजन एवं न्यूक्लियर फिजिक्स डिवीजन- 01

थ्योरी डिवीजन- 02

बायोफिजिकल साइंस ग्रुप- 3

आवश्यक शैक्षिक योग्यता

फिजिकल एवं बायोफिजिकल साइंस में पीएचडी

हाई एनर्जी न्यूक्लियर एवं पार्टिकल फिजिक्स डिवीजन- एटॉमिक, न्यूक्लियर, लेजर एवं हाई एनर्जी फिजिक्स में पीएचडी होना चाहिए. इंस्ट्रूमेंटल एवं रिसर्च में अनुभव वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी.

थ्योरी डिवीजन- क्वांटम मैटेरियल, नॉन-इक्विलिब्रियम स्टेटिकल मैकेनिक्स के लिए न्यूमेरिकल कैलकुलेशन/थ्योरिटकल का अनुभव

बायोफिजिकल साइंस ग्रुप- स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रोटॉन, सेल एवं मॉड्यूलर बायोलॉजी, थ्योरिटिकल केमिस्ट्री/बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स सिमुलेशन में से किसी में पीएचडी और एक साल अनुभव.

यहां क्लिक करके नोटिस देखें

